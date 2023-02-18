Раніше лідер Чехії Петр Павел висловив свою думку про неприпустимі сценарії програшу РФ, зазначивши, що Захід не повинен тиснути на Москву.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на скандальну заяву чеського лідера Петра Павела з приводу неприпустимості розвалу РФ у разі перемоги України в російсько-українській війні.

Відзначимо, що свою думку про неприпустимі сценарії програшу РФ лідер Чехії озвучив під час "Українського ланчу" на Мюнхенській конференції безпеки. Він заявив, що Захід повинен бути обережним у своєму тиску на Росію, адже, якщо вона розвалиться, то у світу побільшає проблем. Також Петр Павел закликав усіх "бути реалістичними - сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".

За даними кореспондента "Європейської правди", у відповідь на це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив:

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"Є інтелектуальна пастка, якої треба уникнути. Підтримуючи Україну, треба також вірити в Україну, а не готувати її до гіршого"

Також він вважає неприпустимим закликати Україну до будь-яких поступок Росії.

"Немає різниці між тими, хто говорить фразу "Україна, можливо, поступиться" і фразу "Україні, ймовірно, доведеться поступитися", - пояснив міністр, - тому вірте в Україну і підтримуйте Україну, і ми переможемо".

Захід виніс вирок Росії - вона повинна програти війну

Нагадаємо, що після декількох місяців з початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, ключові країни міжнародного співтовариства почали розуміти рівень кровожерливості Росії та її армії.

Тоді Захід зійшовся на думці, що РФ в такому вигляді існувати далі не повинна: Кремль повинен програти війну, розв'язану проти України. Зокрема, колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що ніяких поступок Путіну бути не може, і що війська РФ треба відкинути до фактичних кордонів, що діяли до 24 лютого.

18 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц також публічно заявив, що Росія повинна програти у війні з Україною й пообіцяв відповідну допомогу з боку Берліна.

Аналогічний вирок Путіну та його режиму виніс президент Франції Еммануель Макрон.

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