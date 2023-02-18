Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на скандальну заяву чеського лідера Петра Павела з приводу неприпустимості розвалу РФ у разі перемоги України в російсько-українській війні.
Відзначимо, що свою думку про неприпустимі сценарії програшу РФ лідер Чехії озвучив під час "Українського ланчу" на Мюнхенській конференції безпеки. Він заявив, що Захід повинен бути обережним у своєму тиску на Росію, адже, якщо вона розвалиться, то у світу побільшає проблем. Також Петр Павел закликав усіх "бути реалістичними - сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".
За даними кореспондента "Європейської правди", у відповідь на це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив:
"Є інтелектуальна пастка, якої треба уникнути. Підтримуючи Україну, треба також вірити в Україну, а не готувати її до гіршого"
Також він вважає неприпустимим закликати Україну до будь-яких поступок Росії.
"Немає різниці між тими, хто говорить фразу "Україна, можливо, поступиться" і фразу "Україні, ймовірно, доведеться поступитися", - пояснив міністр, - тому вірте в Україну і підтримуйте Україну, і ми переможемо".
Захід виніс вирок Росії - вона повинна програти війну
Нагадаємо, що після декількох місяців з початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, ключові країни міжнародного співтовариства почали розуміти рівень кровожерливості Росії та її армії.
Тоді Захід зійшовся на думці, що РФ в такому вигляді існувати далі не повинна: Кремль повинен програти війну, розв'язану проти України. Зокрема, колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що ніяких поступок Путіну бути не може, і що війська РФ треба відкинути до фактичних кордонів, що діяли до 24 лютого.
18 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц також публічно заявив, що Росія повинна програти у війні з Україною й пообіцяв відповідну допомогу з боку Берліна.
Аналогічний вирок Путіну та його режиму виніс президент Франції Еммануель Макрон.