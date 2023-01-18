Канцлер Німеччини пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

Війна в Україні вплинула на всіх. Берлін має намір підтримувати Київ, скільки буде потрібно.

"Щоб війна закінчилася, Росія повинна програти", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Давосі.

За його словами, саме тому Берлін постачає Збройним Силам України зброю в тісному спілкуванні із західними партнерами. При цьому він пообіцяв, що Німеччина буде підтримувати Україну, скільки це буде необхідно.

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"Минулий рік став поворотним у політиці ФРН, оскільки Німеччина стала абсолютно незалежною від російського газу, вугілля та нафти", - підсумував політик.

Поставки зброї від Німеччини - що відомо

Берлін з самого початку повномасштабної війни в Україні зайняв дивну позицію. У поомощи Німеччина не відмовила, але в той же час не поспішає передавати те, що дейтвітельно потрібно. Зокрема, йшлося про передачу танків.

Спікер уряду Німеччини Крістіане Хофман повідомила 14 січня, що Берлін не отримував офіційного запиту на відправку танків Україні.

17 січня Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес приєднається до колег з Польщі та країн Балтії, щоб переконати Німеччину дозволити відправлення танків Leopard 2 в Україну.

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