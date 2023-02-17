Макрон заявив, що необхідно допомогти Україні організувати контрнаступ.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що Росія повинна програти війну, яку вона розв'язала проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. Він зауважив, що Європа не повинна бути наївною, а показати єдність і рішучість, а також підтримувати діалог, коли це буде можливо.

"Але наразі час діалогу ще не настав, бо Росія обрала війну. Росія навіть вирішила посилити війну. Росія вирішила здійснювати атаки на цивільну інфраструктуру і скоювати воєнні злочини. На короткостроковий період рішення просте: Росія не повинна і не може виграти цю війну. Атака РФ повинна зазнати поразки", - наголосив Макрон.

При цьому президент Франції додав, що не може дозволити, аби застосування сили стало нормою, тому що це поставить під питання стабільність у світі.

У цьому зв'язку він нагадав, що з початку повномасштабної війни Євросоюз і США створили "форпост безпеки" і застосували санкції проти Росії. Україні була надана фінансова і гуманітарна допомога, а також засоби для захисту критичної інфраструктури.

За його словами, Франція передала Україні артилерію і системи протиповітряної оборони, організувала навчання українських військових.

"Ми повинні ще більше посилити нашу підтримку. Вжити подальших кроків, посилити наші зусилля, аби допомогти українському народу, а Україна змогла почати контрнаступ", - наголосив Макрон.

Водночас він сказав, що у майбутньому це повинно допомогти Україні розпочати переговори.

"Ми готові посилити наші зусилля - і наступні декілька тижнів і місяців будуть вирішальними", - заявив Макрон.

При цьому він сказав, що країни заходу одночасно готові до більш затяжного конфлікту. "Я не бажаю цього. Ніхто не бажає цього", - підкреслив він.

Макрон додав, що важливе значення відіграють єдність і рішучість у наданні Україні засобів, які у підсумку допоможуть сісти за стіл переговорів у прийнятній для неї формі, аби працювати над довготерміновим миром і умовами, які вирішуватимуть українці.

Також він звернувся до західних союзників із закликом більше інвестувати в оборонний сектор.

"Якщо ми хочемо миру - ми повинні мати засоби, аби досягти його. Друзі, ми повинні вносити справедливу частку", - сказав Макрон і додав, що для переозброєння треба зміцнювати європейську технологічну, оборонну і промислову базу.

Президент Франції наголосив, якщо Україна захищає Європу, то її треба належним чином озброїти.

Він такод підкреслив, що виробничі потужності зброї в Європі треба нарощувати.

Нагадаємо, раніше сьогодні Макрон заявив, що західні країни мають допомогти Україні отримати здобутки на полі бою, аби змусити Російську Федерацію сісти за стіл переговорів на українських умовах.

Заяви Макрона щодо війни

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Макрон регулярно зідзвонювався з Путіним. Його неодноразово критикували за це, проте він запевняв, що лише хоче допомогти організувати переговори.

У травні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Макрон пропонував йому піти на територіальні поступки.

Восени Макрон заявив, що до переговорів доведеться повернутися, однак умови повинна буде диктувати Україна.

На початку зими він зробив скандальну заяву про те, що Росії потрібно буде надати "гарантії власної безпеки" у переговорах.

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