Коментуючи імовірні підсумки війни чеський лідер вразив своїм поглядом щодо РФ.

Чинний президент Чехії Петр Павел, який раніше потрапив у топ "крашів" серед українських дівчат, вразив своїм поглядом щодо можливого програшу РФ у війні з Україною.

Він застеріг, що Захід та Україна мають уникнути небажаних сценаріїв російської поразки. Про це він заявив під час "Українського ланчу", який організував український бізнес в рамках Мюнхенської безпекової конференції.

За даними кореспондента "Європейської правди", Петр Павел не погодився із заявою глави МЗС України Дмитра Кулеби щодо безальтернативності повернення Криму та міжнародного покарання Росії. На це президент Чехії зазначив, що Заходу варто утримуватися від підтримки того чи іншого сценарію.

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"Нам треба бути обережним у тому, щоби підштовхувати Україну до певного результату. Можливо, у якийсь момент Україна змінить своє бачення", - додав він.

Також він висловив стурбованість щодо того, що різкі сценарії для Росії призведуть до її розпаду.

"Можливо, що це призведе до розвалу Росії... Якщо буде розвалена Росія, то у нас може бути більше проблем, нам не буде з ким вести переговори про розброєння", наголосив він.

Президентські вибори в Чехії та перемога Петра Павела

Колишній генерал НАТО Петр Павел став новообраним президентом Чехії порівнянно нещодавно - у січні 2023 року. Зокрема, 27-28 січня в Чехії пройшов другий тур президентських виборів. Тоді Петр Павел отримав 58% голосів виборців й став новим лідером Чехії. Президент України Володимир Зеленський особисто привітав його із перемогою.

Під час своєї президентської кампанії Петр Павел неодноразово висловлювався щодо підтримки України. Нещодавно він теж казав, що Київ повинен отримати все озброєння, крім ядерного.

Також Перт Павел відомий своїм критичним ставленням до РФ. Його головним конкурентом на виборах став політик з протилежною риторикою Андрей Бабіш, який відомий зв’язками з прокремлівським угорським прем’єром Віктором Орбаном.

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