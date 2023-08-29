Головною темою переговорів стане експорт зерна з України та обговорення нової формули "зернової угоди".

Переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та російського диктатора Володимира Путіна пройдуть в Сочі 4 вересня.

Як повідомляє турецький телеканал Habertürk, головною темою переговорів стане експорт зерна з України та обговорення нової формули "зернової угоди".

Цю формулу, як зазначається, постарається виробити глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, який минулого тижня відвідав Україну і скоро має прибути на переговори в Москву.

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Після цього, як йдеться в повідомленні, Анкара обговорить варіанти з ООН та виробить нову формулу, яка "може бути обговорена Ердоганом та Путіним".

Експорт зерна і позиція Туреччини

8 липня 2023 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв про те, що наполягає на продовженні зернової угоди. Також він очікував на візит Володимира Путіна до Туреччини в серпні.

14 липня 2023 року ЗМІ писали про те, що Ердоган фактично наказав Путіну продовжити зернову угоду.

17 липня 2023 року закінчився термін дії зернової угоди. Росія відмовилася продовжувати угоду і зняла всі гарантії безпеки для суден, що перевозять українське зерно.

23 серпня 2023 року стало відомо про те, що Ердоган зважився на приниження і летить до Москви з важливим завданням.

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