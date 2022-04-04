Едгарс Рінкевічс зазначив, що рішення прийняли через звірства РФ в Україні

Уряд Латвії вирішив знизити рівень дипломатії з Російської Федерації. Рішення прийнято через злочини російських військових в Україні

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс у Twitter

"Враховуючи злочини, вчинені російськими збройними силами в Україні, Латвія знизить дипломатичні відносини з Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.

При цьому він пообіцяв розповісти про прийняті рішення після завершення внутрішніх процедур.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські дипломати часто потрапляють в шпигунські скандали, а після повномасштабного вторгнення в Україну представники РФ і зовсім стали небажаними особами в багатьох країнах Європи. Так, 14 березня влада Словаччини вирішила вислати з країни трьох дипломатів Російська Федерація.

Пізніше влада Нідерландів вирішила вислати з країни 17 співробітників російського посольства, а з Бельгії-21 дипломата РФ. При цьому посольство Нідерландів в РФ частково призупинило роботу.

У свою чергу міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс оголосив, що уряд відсилає посла РФ Олексія Ісакова до Росії у відповідь на війну проти України.

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