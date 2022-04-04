Посол Литви в Москві Ейтвідас Баярунас найближчим часом повернеться до Литви.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс оголосив, що уряд відсилає посла РФ Олексія Ісакова в Росію у відповідь на війну проти України.

Про це повідомляє сайт Литовського національного радіо і телебачення.

У той же час було оголошено, що посол Литви в Москві Ейтвідас Баярунас найближчим часом повернеться в Литву. За словами міністра, також прийнято рішення про закриття Генерального консульства Російської Федерації в Клайпеді.

"У відповідь на триваючу російську військову агресію проти суверенної України і звірства, що здійснюються російськими збройними силами в різних окупованих українських містах, включаючи жахливу бійню в Бучі та інших українських містах, литовський уряд прийняв рішення скоротити дипломатичне представництво Литви. Посол Литви в Москві найближчим часом повернеться в Литву", - сказав Ландсбергіс.

Міністр заявив, що Литва поінформувала партнерів Європейського союзу (ЄС) і НАТО про це рішення і закликала їх зробити те ж саме.

Як повідомляв УНІАН, Литва вирішила більше не імпортувати природний газ з Росії, тим самим ставши першою серед країн ЄС, повністю відмовилася від російського газу.