Цього року Литва також очікує збільшення міграційних потоків з Білорусі.

Литва завершила будівництво фізичного бар'єру на кордоні з Білоруссю.

Як повідомляє Baltic News Service, на ділянках кордону протяжністю близько 550 кілометрів з'явилися паркан і колючий дріт.

"Цими вихідними бригада підрядників, зібрана EPSO-G (компанія-підрядник, яка реалізовувала проект – УНІАН), встановила останні заплановані сегменти огорожі на кордоні з Білоруссю", – повідомив BNS менеджер з комунікацій компанії Антанас Бубнеліс.

Відео дня:

Так, фізичний бар'єр встановлений по всьому сухопутному кордону між країнами. Загальна протяжність кордону Литви з Білоруссю становить 679 км, з них понад 100 км кордону проходять берегами річок і озер.

Прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте пізніше повідомила, що спецкомісія в понеділок підтвердила, що роботи завершені, хоча "ще є дещо, що потрібно доопрацювати".

"На всіх ділянках ... побудований новий паркан або відремонтований старий паркан, роботи виконані на 100 відсотків і зараз залишаються тільки окремі роботи з усунення дефектів і документи", – сказала вона.

Нагадаємо, після торішнього напливу нелегальних мігрантів з Білорусі Литвою було прийнято рішення про зведення загородження на кордоні. Литва звинувачувала в організації кризи режим Олександра Лукашенка і називала це гібридною атакою.

Цього року Литва, згідно повідомлення прикордонної служби, також очікує збільшення міграційних потоків, хоча і не таких, як торік.

У червні прикордонна служба Польщі, яка також зіткнулася з потоком мігрантів, повідомила про завершення будівництва загородження на кордоні з Білоруссю протяжністю 140 кілометрів. Крім того, країна хоче побудувати систему спостереження на кордоні з Калінінградською областю Росії.

Раніше повідомлялося, що Польща готується до можливої агресії РФ і Білорусі. Країна прагне збільшити чисельний склад армії до 300 тисяч і залучити 15 тисяч добровольців найближчим часом. У польську армію вже записалися 13 тисяч осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: