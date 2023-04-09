Проект передбачає будівництво 173-кілометрової прикордонної смуги.

Цього місяця на латвійсько-білоруському кордоні протяжністю 173 кілометри почнеться другий етап будівництва огорожі. Цей процес був запущений ще в 2021 році.

Як повідомляє Delfi, під час першого етапу мали побудувати майже 86 кілометрів загородження. 54 кілометри "стіни" вже звели, будівництво невеликої частини заболочених ділянок відкладено до літа через погодні умови. Її мають завершити до осені поточного року.

Другий етап передбачає будівництво 63,9 кілометрів загороджень. Процес можуть розпочати вже цього місяця – спеціально для цього вже провели вирубку лісу.

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Паралельно з будівництвом паркану розпочато підготовку до оснащення паркану сучасними технологіями. Також очікується, що на кордоні з'являться шість веж зв'язку з під'їзними шляхами.

Стіна на кордоні Латвії та Білорусі

У 2021 році Литва та Латвія почали будівництво парканів на кордоні з Білоруссю. Це сталося після того, в ці країни, а також в Естонію і Польщу, ринули потоки нелегальних мігрантів з боку Білорусі. Країни звинувачували режим невизнаного президента Олександра Лукашенка в організації цих потоків і їх використанні як зброї в гібридній війні.

Латвії паркан на перших двох етапах обійшовся в 102,7 млн євро. Бюджет на будівництво вишок зв'язку оцінюють в 3,6 млн євро, які, як очікувалося, будуть покриті за підтримки фондів ЄС.

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