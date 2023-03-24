Ця зброя призначена для підриву кораблів і портів противника.

КНДР провела випробування нового підводного ударного безпілотника, який може нести ядерну зброю.

Про це повідомила північнокорейське агентство KCNA. За даними Пхеньяна, цей безпілотник може бути застосований на будь-якому узбережжі, в порту або буксируватися кораблем.

Під час випробувань цей безпілотник перебував під водою на глибині від 80 до 150 м понад 59 годин і провів детонацію неядерного заряду у водах біля східного узбережжя.

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"Місія підводної ядерної стратегічної зброї полягає в тому, щоб непомітно проникнути в оперативні води і створити надмасштабне радіоактивне цунамі за допомогою підводного вибуху, щоб знищити морські ударні групи і головні оперативні порти противника", - повідомило агентство про ціль створення цієї зброї.

На випробуваннях був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин.

Нагадаємо, влітку минулого року Кім Чен Ин заявив президенту РФ Володимиру Путіну про повну підтримку злочинних дій його режиму.

Випробування зброї в КНДР

Влада КНДР час від часу заявляє про випробування нових видів озброєння. Особливо часто вона проводить випробувальні запуски своїх ракет.

Так 19 листопада 2022 року у КНДР провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети. На цьому заході Кім Чен Ин з'явився не сам, він прихопив з собою дружину і доньку, яка до цього ніколи не показувалася на публіці.

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