Кім Чен Ин звинуватив США і Південну Корею в посиленні напруженості.

Пхеньян повідомив, що за добу зібрав армію приблизно на 800 тисяч осіб. Вони нібито готові воювати проти США.

"Зростаючий ентузіазм молодих людей приєднатися до армії є демонстрацією непохитної волі молодого покоління безжально знищити маніяків війни, які докладають останніх зусиль, щоб знищити нашу дорогоцінну соціалістичну країну", - пише видання Reuters.

Заява Пхеньяна з'явилася після того, як Північна Корея в четвер, 16 березня, запустила міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-17" у відповідь на військові навчання США і Південної Кореї.

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Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету в море між Корейським півостровом і Японією в четвер, за кілька годин до того, як президент Південної Кореї вилетів в Токіо на саміт, на якому обговорювалися способи протидії Півночі, що володіє ядерною зброєю.

Балістичні ракети КНДР заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, і запуск викликав осуд з боку урядів Сеула, Вашингтона і Токіо.

Південнокорейські та американські сили розпочали 11-денні спільні навчання "Щит свободи 23" у понеділок, 13 березня. Вони для протидії зростаючим загрозам з боку Північної Кореї. У свою чергу Кім Чен Ин звинуватив США і Південну Корею в посиленні напруженості через військові навчання.

Ситуація з Північною Кореєю - остання інформація

Пхеньян запускав ракети перед військовими навчання США і Південної Кореї під назвою "Щит свободи". КНДР засудив спільні тренування і назвав їх репетицією вторгнення.

При цьому сестра північнокорейського диктатора Кім Е Чжон заявила, що збиття навіть ракети буде розглядатися, як оголошення війни. В кінці лютого вона пригрозила збільшити кількість пусків ракет, якщо США і Південна Корея не припинять спільні навчання.

11 березня стало відомо, що Кім Чен Ин наказав військовим активізувати навчання для стримування і реагування на "справжню війну", якщо це знадобиться.

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