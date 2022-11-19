Нове ж випробування стало, судячи з усього, відповіддю на домовленість про посилення військового співробітництва, досягнуту в Камбоджі лідерами США, Південної Кореї і Японії.

Японія заявила, що нова міжконтинентальна балістична ракета Північної Кореї може долетіти до території США.

Попередження прозвучало на тлі вже другого за останні два дні пуску цих ракет, передає Бі-бі-сі.

За словами міністра оборони Японії Ясукадзу Хамад, траєкторія польоту цієї балістичної ракети та інші розрахунки показують, що при певній вазі боєголовки вона може мати радіус дії до 15 тис. км. Якщо це так, підкреслив міністр, то територія США в зоні її поразки.

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В цілому за останні два місяці Північна Корея запустила більше 50 ракет, переважно ближнього радіусу дії, проте в жовтні вперше за п'ять років у бік територіальних вод Японії була запущена вже балістична ракета.

Нове ж випробування стало, судячи з усього, відповіддю на домовленість про посилення військового співробітництва, досягнуту в Камбоджі лідерами США, Південної Кореї і Японії.

Раніше Пхеньян, незадоволений американською військовою присутністю поблизу Корейського півострова, стверджував, що буде рішуче протистояти будь-яким спробам американців зміцнити обороноздатність в цьому регіоні їх союзників, тобто в першу чергу Південної Кореї і Японії.

З цією метою Північна Корея активно вдосконалює ракети дальнього радіусу дії, здатні нести ядерні боєголовки. Зокрема, зараз ведеться розробка ракети "Хвасон-17". Вона більша, ніж МБР попереднього покоління, і, на думку експертів, здатна нести боєголовки, що розділяються, що ускладнює боротьбу з такими ракетами.

Нагадаємо, США наполягають на тому, що ніколи не визнають Північну Корею в якості ядерної держави, а Пхеньян на думку більшості експертів, ніколи не відмовиться від свого ядерного арсеналу.

Запуски ракет Північною Кореєю

2 листопада 2022 року КНДР запустила ракету, яка перетнула морський кордон з Південною Кореєю. Снаряд впав менш ніж за 60 км від міста Сокчхо. У свою чергу Сеул випустив три ракети класу "повітря-земля", які впали приблизно на такій же відстані за Північною обмежувальною лінією.

12 жовтня Північна Корея провела чергові ракетні випробування, запустивши дві стратегічні крилаті ракети великої дальності. Як повідомили північнокорейські ЗМІ, запуском ракети керував лідер КНДР Кім Чен Ин.

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