Лише двох пасажирів доставили в лікарню Меморіал Германа в Кеті з легкими травмами.

В окрузі Воллер, штат Техас, зазнав аварії пасажирський літак, на борту якого перебувала 21 особа.

Про це повідомляє FOX News у вівторок, 19 жовтня.

За даними Федерального управління цивільної авіації, літак McDonnell Douglas MD-87 проїхав через паркан і загорівся в поле при спробі вилетіти з аеропорту Х'юстон-Екзек'ютів.

На щастя, всі пасажири змогли вибратися з літака. Тільки двоє були доставлені в лікарню Меморіал Германа в Кеті з легкими травмами.

Федеральне управління цивільної авіації та Національна рада з безпеки на транспорті вже проводять розслідування.

Читайте такожУ Росії зазнав аварії літак з парашутистами: багато загиблих та травмованих (відео)Нагадаємо, біля острова Сент-Елен в Монреалі розбився невеликий літак, який віз банер з пропозицією руки і серця.

Інцидент стався ввечері 2 жовтня. На борту перебувало двоє людей. Один з них загинув, другого госпіталізували.

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Автор: Денис Прядко