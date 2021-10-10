Поліція Парижа найближчим часом має намір провести психіатричну експертизу колишнього пілота цивільної авіації.

Поліція Парижа заарештувала колишнього пілота пасажирських авіакомпаній Air Liberté, Air Tahiti (Франція) та Royal Fly (ОАЕ), який нібито планував на літаку протаранити будівлю собору Нотр-Дам у французькій столиці.

Як повідомляють видання Le Parisien і Le Figaro, чоловік у нетверезому стані був затриманий ще в четвер, 7 жовтня, неподалік від церкви Сен-Сюльпіс.

Про наміри пілота поліцейським стало відомо від його знайомого, який розповів про задум пілота прикордонникам муніципалітету Андай. "Ви побачите, що найближчими днями літак вріжеться в Нотр-Дам", - сказав підозрюваний знайомому, який звернувся до прикордоників.

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Зазначається, що затриманий, якому близько п'ятдесяти років, володіє невеликим чотиримісним літаком Cessna і періодично літає на ньому. Імовірно, саме на цей літак він міг направити в будівлю собору. За словами викривача, підозрюваний "психологічно нестійкий", "хворий" і що у нього "проблеми з алкоголем та грошима".

Зазначається, що під час обшуку в його помешканні не було виявлено жодних планів нападу. Поліція Парижа найближчим часом має намір провести психіатричну експертизу колишнього пілота цивільної авіації, після чого його, можливо, помістять у психіатричну лікарню.

Видання Le Parisien проводить паралелі між цією історією та трагедією 2015 року.

Нагадаємо, тоді німецький пілот Андреас Любіц навмисно розбив літак авіакомпанії Germanwings в Альпах. На борту лайнера, окрім Любіца, перебували 149 пасажирів і членів екіпажу. Слідчі виходять з того, що другий пілот, який страждав від депресії, заблокував себе в кабіні пілотів і навмисне направив літак на гори.

Як стало відомо, за два тижні до катастрофи лікарі рекомендували другому пілотові Андреасу Любіцу пройти лікування в психіатричній клініці. Більше того, слідчі знайшли докази, що пілот відвідував різних фахівців в галузі неврології і психіатрії, та звертався до не менш ніж п'яти фахівців за допомогою. При цьому він приховував від лікарів, що продовжує польоти.

Собор Нотр-Дам: що відомо

Собор Нотр-Дам-де-Парі - один із найзнаменитіших соборів у світі. Він заснований в 1162 році. Вважається одним із символів французької столиці та однією з головних визначних пам'яток, куди щорічно з'їжджаються мільйони туристів із усього світу. По справжньому широку популярність Собор Паризької Богоматері отримав завдяки однойменному історичному роману письменника Віктора Гюго 1831 року.

У Парижі 15 квітня 2019 року сталася руйнівна пожежа в Нотр-Дамі. У липні 2020 року влада Франції ухвалила остаточне рішення про реконструкцію знаменитого собору. Президент Еммануель Макрон схвалив проект, що передбачає відновлення собору таким, яким він був до пожежі.

У квітні 2021 року в Парижі відзвітували про реставраційні роботи. Зокрема, на той час фахівці вже закріпили стіни і розстеляли гігантське накриття від опадів. Робочі формували склепіння собору з дерева. Усередині встановили спеціальні датчики, які повинні попереджати про хиткість конструкцій. Основні роботи по закріпленню реставратори обіцяли завершити до кінця літа.

Крім того, Еммануель Макрон обіцяв відкрити собор для прихожан вже до 2024 року, коли у Франції пройдуть Олімпійські ігри.

Автор: Олександр Топчій