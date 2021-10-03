Авіакатастрофа сталася сьогодні вдень на околиці Мілана, що на півночі Італії.

Невеликий приватний літак впав на порожню будівлю на околиці Мілана в Італії.

В результаті авіакатастрофи всі вісім людей на борту літака загинули, повідомляють Reuters і Ansa.

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Літак Pilatus PC-12 із реєстраційним номером YR-PDV вилетів із міланського міського аеропорту Лінате й прямував до острова Сардинія. Аварія сталася неподалік від приміської станції метро "Сан-Донато ".

Літак врізався в двоповерхову будівлю, яка була порожньою, оскільки в ній проводився ремонт. Зазначається, що жертвами стали тільки ті, хто перебував у літаку - шестеро пасажирів і двоє членів екіпажу.

За даними сервісу Flightradar24, літак впав одразу після вильоту з аеропорту, облетівши летовище. Перед цим літак 30 вересня прилетів у Мілан з Бухареста.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США пасажирів літака A320 рейсу 3044 авіакомпанії Spirit Airlines, що вилітав з міжнародного аеропорту Атлантик-Сіті, довелося евакуювати через пожежу. За даними компанії, у двигун літака потрапив великий птах.

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Автор: Олександр Топчій