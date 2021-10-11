Дівчина стверджує, що адміністрація аероклубу знала про проблеми.

Дочка пілота Михайла Бєляєва, який загинув під час катастрофи в Татарстані, розповіла про скарги батька на техніку. Вона стверджує, що батько неодноразово розповідав про постійні відмови двигунів у літака.

Про це пише російський Інтерфакс.

"Мій батько неодноразово скаржився на те, що в польоті двигуни відключаються, відбувається відмова двигуна. Він неодноразово саджав літак. Коли я цікавилася, як справи, то він часто відповідав: "Відмова двигуна, відмова двигуна", - розповіла дівчина.

При цьому вона зазначила, що її батько повідомляв про неполадки керівництву Мензелінського аероклубу, якому належав літак.

Читайте такожЛітак з російськими туристами зіткнувся зі зграєю орлів, рухун випустив стовп полум'я (відео)У свою чергу голова Мензелінського району Татарстану Айдар Салахов вважає, що причиною трагедії могло стати потрапляння птиці у двигун.

"Поки, за попередньою версією, може бути, потрапило у двигун щось - або птах, або що. Відмовив лівий двигун. Льотчики, щоб приземлитися й не впасти в населений пункт, взяли вліво, розгорнули літак і хотіли, мабуть, дотягнути до аеропорту. Але буквально в 500 метрах від злітно-посадкової смуги літак впав і перекинувся", - зазначив чиновник.

За його словами, ніякого перевантаження літака не було, в ньому знаходилися 20 пасажирів та два члени екіпажу. Крім того, він вказав, що літак проходив техобслуговування й злітні дослідження.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за частиною 3 статті 263 "Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб" Кримінального кодексу Російської Федерації.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Татарстані в районі Мензелінська зазнав аварії літак з парашутистами. В результаті загинули 16 осіб, а ще сімох рятувальники дістали з-під обломів живими. Їх госпіталізували.

За попередніми даними, двомоторний літак L - 410 міг розбитися в результаті проблеми з двигуном.

Автор: Анастасія Горбачова