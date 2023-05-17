Натомість Бельгія готова проводити навчання українських пілотів на літаках F-16.

Бельгія не постачатиме Україні винищувачі F-16, однак готова проводити навчання українських пілотів на цих літаках.

Як повідомляє DeMorgen, в уряді країни заявили, що причина, з якої Бельгія не може поставити Україні F-16, полягає в тому, що всі бельгійські літаки знаходяться в експлуатації. Вони використовуються для оборони повітряного простору Бенілюксу і Прибалтики.

Зазначається, що бельгійська армія має близько п'ятдесяти F-16. У найближчі роки ці літаки будуть поступово замінені новими F-35. Але це може бути занадто пізно, щоб допомогти Україні у війні з Росією.

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Підкреслюється, що бельгійські ВПС використовують F-16 американського виробника Lockheed Martin з кінця 1970-х років. Таким чином у них є величезний досвід роботи з цими літаками, який вони можуть передати українським льотчикам.

"До кінця 2023 року два бельгійських F-16 будуть виведені з обігу у зв'язку з досягненням 8000 льотних годин. Після цього обидва літаки будуть використовуватися в якості запасних частин для іншої частини бельгійського флоту та/або для навчання і підготовки нашого технічного персоналу", - зазначив міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер.

Літаки для України - що відомо

Раніше про намір створити "коаліцію винищувачів" для України заявили Велика Британія. Нідерланди та Франція. При цьому в Британії та Франції висловили готовність почати навчання українських пілотів управлінню цими літаками.

Водночас Німеччина поки що відмовилася брати участь в літаковій коаліції, заявивши, що планує зосередитися на наданні танків і ППО. А Польща замість F-16, яких у цієї країни мало, запропонувала Україні додаткові літаки МіГ-29.

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