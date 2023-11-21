Він висловив підтримку Україні.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що вони продовжать підтримувати Україну і надалі.

Звернення, записане у Києві, він опублікував в мікроблозі Х (раніше Twitter). Він розповів, що мав активні дискусії з українськими лідерами і передав важливе послання: Сполучені Штати стоять на боці України і підтримуватимуть її в довгостроковій перспективі.

"Ця боротьба має значення для вільного світу, і США завжди будуть на сторожі демократії, поки українці продовжують демонструвати твердість і силу перед обличчям агресії Путіна. Ми згуртували союзників і партнерів, щоб протистояти Росії і досягти прогресу на шляху до світлого майбутнього, тому що саме в цьому полягає американське лідерство. І наша рішучість сильніша, ніж будь-коли раніше", - підкреслив він.

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Про прибуття делегації Міністерства оборони Сполучених Штатів на чолі з Ллойдом Остіном стало відомо 20 листопада.

Попри те, що у нещодавно ухвалений тимчасовий бюджет США не входить допомога Україні та Ізраїлю, Київ запевнили, що зможуть продовжувати дозовано постачати військову допомогу "принаймні, протягом деякого часу".

Також вчора було оголошено про надання Україні нового пакету безпекової допомоги, який включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та інше обладнання.

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