Відомо, що триватимуть поставки далекобійної зброї та артилерійських боєприпасів.

США зможуть продовжувати постачати військову допомогу Україні "принаймні, протягом деякого часу". Про це пише The Washington Post з посиланням на представників делегації Пентагону, яка на чолі з Ллойдом Остіном 20 листопада приїхала з візитом до Києва.

Відомо, що триватимуть поставки далекобійної зброї (ймовірно, йдеться про ракети ATACMS) і артилерійських боєприпасів. Водночас у Пентагоні визнали, що допомога Україні виділяється "дозовано", оскільки запас доступних коштів зменшується.

"Адміністрація Байдена запропонувала додаткову допомогу Україні на суму понад 60 мільярдів доларів, а також близько 14 мільярдів доларів на фінансування Ізраїлю в рамках масштабного додаткового пакету, але спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець від штату Луїзіана) чинив опір спільним діям з цих двох питань. Джонсон прагнув розділити пропозиції і пов'язати допомогу Ізраїлю з величезними скороченнями витрат податкової служби", – нагадали автори матеріалу.

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Члени делегації Пентагону зазначають, що Ізраїль майже не відтягує на себе допомогу для України. Там підкреслили, що "дві армії стикаються з двома різними видами боротьби".

"Є певний збіг. Але там, де є дублювання в певних видах боєприпасів... скорочення можливостей не відбувається", – розповів співрозмовник WP.

При цьому, в ході візиту до Києва чиновники Пентагону сподіваються дізнатися більше про стратегію України на зиму, "що означає потенційний поворотний момент у контрнаступі, який не призвів до очікуваних успіхів у поверненні окупованих Росією територій", пише видання.

Візит Остіна в Україну: ключові моменти

20 листопада глава Петнагону Ллойд Остін прибув до Києва для зустрічі з українськими лідерами. Ключова мета цього візиту – показати, що Штати продовжать підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією.

Пізніше в Пентагоні уточнили, що під час візиту Остін обговорить з владою України забезпечення українських військ на зимовий період і захист від російських загроз у майбутньому. Крім того, торкнуться теми майбутнього розвитку українських військ.

Відомо, що Ллойд Остін вже провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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