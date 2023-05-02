Лукашенко стверджує, що поблизу кордонів нарощується військовий потенціал НАТО.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з актуальних питань забезпечення безпеки і правопорядку та заходи з охорони державного кордону.

Олександр Лукашенко зазначив, що обстановка навколо Білорусі залишається складною. Він стверджує, що поблизу кордонів нарощується військовий потенціал НАТО, відбуваються провокації на кордоні, передає пропагандистське видання Белта.

"Відкласти цю нараду ми не могли: обстановка нас змушує реагувати на ту ситуацію, яка складається. Тому було доручено уряду, силовому блоку підготувати серйозні заходи на кордоні з метою недопущення на територію Білорусі різного роду диверсантів. Останнім часом такі випадки почастішали. Тому я хотів би почути вичерпні пропозиції щодо протидії", - сказав Олександр Лукашенко.

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Як доповів під час наради голова Комітету державної безпеки Іван Тертель, на підставі даних, що надходять по лінії розвідки та інших підрозділів, прогнозується значне загострення оперативної обстановки, що складається навколо Білорусі.

Ситуація в Білорусі - деталі

Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раптово заявив, що Україна не збирається нападати на Білорусь, і що він не хоче воювати. Ця заява може бути пов'язана з прийнятою резолюцією ПАРЄ, де Лукашенка визнали причетним до геноциду українців.

Держсекретар Ради Безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що кількість особового складу силових структур зараз становить 1,5 мільйона чоловік. А на території Білорусі значно зменшилася кількість російських військових.