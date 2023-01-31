Лідер Білорусі приїхав до південноафриканської країни, щоб вирішити проблему продовольчої безпеки Зімбабве.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко відвідав Зімбабве в рамках політичного відрядження й обмінявся символічними подарунками з главою країни Еммерсоном Мнангагве.

Під час зустрічі у вівторок, 31 січня, Лукашенко подарував своєму партнеру трактор Belarus 92S і ключі від нього для особистого підсобного господарства. У відповідь білоруському лідеру презентували опудало лева, повідомляє видання БелТА.

Відзначається, що зустріч політиків відбулася в рамках розв'язання питання про продовольчу безпеку Зімбабве, де Білорусь виступає країною-партнером. Президентів зустрічали зімбабвійські дівчата в білоруських національних костюмах з короваєм в руках.

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В ході зустрічі Лукашенко не забув в черговий раз покритикувати захід через ведення санкцій.

"Перш за все я хочу подякувати американцям і весь західний світ, за те, що вони ввели проти нас санкції. В іншому випадку на цьому величезному полі стояли б не білоруські трактори, а американські та німецькі", — сказав він у коментарі журналістам.

Співпраця з Африкою через війну в Україні

Нагадаємо, що після десяти місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну Москва шукає спосіб змусити ЄС пом'якшити санкції. На тлі цього Росія посилила партнерство з південноафриканським ринком.

Нещодавно російський мільярдер, який виробляє добрива, Андрій Мельниченко відзначився візитом в Африку на тлі передвиборної конференції правлячого Африканського національного конгресу.

Тим часом політичний союзник Путіна глава Білорусі Олександр Лукашенко також посилює партнерство країни з Африкою через позицію Москви й західних санкцій проти його режиму.

Він продовжує маневрувати перед російським керівництвом і уникати прямої конфронтації з Україною, попри те, що його життя фактично знаходиться під прицілом РФ.

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