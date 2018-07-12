"Весь транспорт по 5 грн": під Київрадою проходять кілька мітингів (фоторепортаж)

Прихильники "Свободи" мітингують проти підвищення цін на проїзд у Києві.

У четвер, 12 липня, зранку під Київрадою зібралися кілька груп людей, які протестували з різними вимогами.

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Так, працівники метрополітену і контролери у громадському транспорті розгорнули плакати на підтримку підвищення цін на проїзд, а також з вимогами підвищення зарплати та будівництва нових станцій метро.

Прихильники "Свободи", у свою чергу, мітингували проти підвищення тарифів на проїзд у столиці.

Також тут зібралися жителі Троєщини, вони мітингували проти забудови їхнього району.

Як стало відомо УНІАН, підвищення цін на проїзд у столичному метрополітені та наземному громадському транспорті слід очікувати 14 липня.