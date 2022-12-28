Російський мільярдер, який виробляє добрива, Андрій Мельниченко лобіює політиків в Африці, щоб змусити Європейський союз знайти "вирішення проблеми санкцій".

Після десяти місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну країна-агресор шукає спосіб змусити ЄС пом'якшити санкції.

Як повідомляє Bloomberg, російський мільярдер, який виробляє добрива, Андрій Мельниченко лобіює політиків в Африці, щоб змусити Європейський союз знайти "вирішення проблеми санкцій", які, за його словами, перекривають потоки продовольства і життєво важливих речовин для сільськогосподарських культур.

Як йдеться в матеріалі, Мельниченко прилетів до Південної Африки, щоб лобіювати політиків в кулуарах передвиборної конференції правлячого Африканського національного конгресу. Як йдеться в матеріалі, Мельниченко хоче, щоб Африка підтримала його заклики до ЄС "вирішити проблему санкцій", заявивши, що прогнозовані поставки добрив, втрачені через санкції протягом 12 місяців, дозволять виростити достатньо зерна, щоб нагодувати понад 200 мільйонів людей.

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"Я не думаю, що люди, які страждають від нестачі їжі, мають приймати сторону в конфлікті", - сказав Мельниченко.

крах Російської економіки:

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній. Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

Станом на 31 серпня 2022 року 80% росіян залишилися без заощаджень.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти і цін на неї.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

21 грудня 2022 року в "Роскосмосі" визнали рекордні збитки. Того ж дня, 21 грудня, стало відомо про те, що в Росії ввели "відкат" з іноземців, продають бізнес в РФ.

26 грудня 2022 року стало відомо про те, що в РФ вирішили поповнити бюджет за рахунок тих, хто виїхав з Росії.

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