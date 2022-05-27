Віктор Хренін очікує, що таким чином число захисників держави збільшиться в рази.

Олександр Лукашенко доручив створити "народне ополчення" Білорусі. Білоруська влада хоче показати "ворогам","що не треба сунутися".

Про це заявив Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

"На вчорашній нараді в рамках коригування питань розвитку Збройних сил головнокомандувачем (Олександром Лукашенком - УНІАН) – поставлено завдання, в тому числі створити у нас в країні та "народне ополчення".... Найголовніше - що у нас є для цього і люди, і озброєння", - заявив Хренін.

За його словами, тепер "кількість захисників нашої Батьківщини збільшиться в рази".

"Нам необхідно ще з губернаторами обговорити ці питання, визначити законодавчо. І ми прекрасно розуміємо, що кількість захисників нашої Батьківщини збільшиться в рази. Для нас це дуже важливо, тим більше в нинішній обстановці, щоб ми могли мирно ... і показувати, що не треба сунутися, тому що відповідь буде адекватна, якщо хтось прийде на нашу землю", - підсумував глава Міноборони Білорусі.

Як раніше повідомляв УНІАН, начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил Спеціальних Операцій на кордоні з Україною.

26 травня Олександр Лукашенко заявив про необхідність створити Південне оперативне командування. Він злякався військового тиску НАТО через Польщу, Литву і Латвію, а також війни в Україні.

При цьому радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що напад на Україну стане для" останнього диктатора " Європи Олександра Лукашенка самогубством.

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