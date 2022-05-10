10 травня в Білорусі почалася раптова "перевірка" військ у зв'язку з навчаннями в країнах НАТО.

Білорусь розгорнула сили спеціальних операцій на кордоні нібито у відповідь на створене Україною угруповання чисельністю до 20 тисяч осіб.

Про це повідомив начальник Генштабу ЗС Білорусії Віктор Гулевич.

Війська розгорнуті у трьох тактичних напрямках.

"На південному операційному напрямку створене Збройними силами України угруповання загальною чисельністю до 20 тис.осіб також вимагає від нас реакції. Сили спеціальних операцій, які розгорнуті на трьох тактичних напрямках, забезпечують безпеку Білорусі", - розповів він.

Крім того, з сьогоднішнього дня Генштабом Білорусі проводиться перевірка двох районів територіальної оборони, розгорнуті підрозділи територіальних військ будуть виконувати завдання з охорони "важливих об'єктів".

Що передувало

10 травня в Білорусі почалася раптова "перевірка" військ з огляду на навчання НАТО на територіях країн-членів Альянсу. На ці напрямки спрямовані війська.

Напередодні друг Путіна, самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що "спецоперація" РФ в Україні "затягнулася".

Країни Заходу і Україна непокояться, що режим Лукашенка може зважитися на пряму участь у розв'язаній Путіним війні і відправити на бій з ЗСУ десятки тисяч своїх військ.

На початку повномасштабної війни Лукашенко надав територію країни для розміщення ракетних установок та іншого озброєння ЗС РФ для ударів по українських містах.

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