У Білорусі мають намір створити ще одне військове командування через Україну

Олександр Лукашенко заявив про необхідність створити Південне оперативне командування. Він злякався військового тиску з боку Польщі, Литви та Латвії.

Про це Лукашенко розповів на нараді в Міністерстві оборони з питань забезпечення військової безпеки.

"Військовий тиск на нас, ми вже бачимо, чинитиметься через Польщу, Литву, Латвію і дислоковані там війська Північноатлантичного блоку, а також за рахунок підтримки ескалації бойових дій в Україні. На жаль, відкрився новий напрямок, як прийнято говорити, новий фронт, і ми не можемо не приділяти цьому увагу", - заявив Лукашенко.

За його словами, глава Міноборони Білорусі пропонував створити оперативне командування на південному фланзі ще минулого року. При цьому він поскаржився, що тепер білоруські військові змушені на ходу відпрацьовувати захист цих рубежів.

"Ви це бачите: йде ротація Збройних Сил, сил Спеціальних Операцій (західний, північно-західний напрямок), батальйонних тактичних груп, які за моїм рішенням спрямовані на південь і сьогодні прикривають разом з прикордонними військами. Ми повинні проводити цю ротацію, це моя жорстка вимога, і на цьому "обкатувати" наших військових. Це умова воєнного часу. Але поки без війни", - підсумував Лукашенко.

Каки раніше повідомляв УНІАН, речник Міноборони України Олександр Мотузяник повідомив, що до семи батальйонів білоруських військ продовжують посилювати ділянку кордону з Україною у Брестській і Гомельській областях.

Збройні сили Білорусі посилили ведення розвідки на Волинському та Поліському напрямку. Також зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі.

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил Спеціальних Операцій на кордоні з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, білоруські збройні сили посилено ведуть розвідку і розгортають додаткові підрозділи у прикордонних районах.

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