Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував останні заяви Олександра Лукашенка. Він вказав, що такі заяви роблять заради провокації.
Про це політик повідомив в ефірі телемарафону
"Він звик за часи своєї влади до постійних провокацій, до подібних заяв. Це робиться для партнерів. Я вважаю, що для білоруської армії зайти на територію України - це самогубство", - заявив Подоляк.
Водночас він вважає, що Білорусь може використовувати проти України летальну зброю.
"Я розумію, що вони сьогодні можуть використовувати крилаті ракети, але ви ж розумієте, що якщо це наказ віддасть особисто Лукашенку, то для нього його запаморочлива кар'єра "останнього диктатора" Європи закінчиться несподівано", - підсумував радник глави ОПУ.
Як раніше повідомляв УНІАН, начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил Спеціальних Операцій на кордоні з Україною.
26 травня Олександр Лукашенко заявив про необхідність створити Південне оперативне командування. Він злякався військового тиску НАТО через Польщу, Литву і Латвію, а також війни в Україні.