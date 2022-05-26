Михайло Подоляк вважає, що Олександр Лукашенко робить гучні заяви для своїх партнерів.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував останні заяви Олександра Лукашенка. Він вказав, що такі заяви роблять заради провокації.

Про це політик повідомив в ефірі телемарафону

"Він звик за часи своєї влади до постійних провокацій, до подібних заяв. Це робиться для партнерів. Я вважаю, що для білоруської армії зайти на територію України - це самогубство", - заявив Подоляк.

Водночас він вважає, що Білорусь може використовувати проти України летальну зброю.

"Я розумію, що вони сьогодні можуть використовувати крилаті ракети, але ви ж розумієте, що якщо це наказ віддасть особисто Лукашенку, то для нього його запаморочлива кар'єра "останнього диктатора" Європи закінчиться несподівано", - підсумував радник глави ОПУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил Спеціальних Операцій на кордоні з Україною.

26 травня Олександр Лукашенко заявив про необхідність створити Південне оперативне командування. Він злякався військового тиску НАТО через Польщу, Литву і Латвію, а також війни в Україні.

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