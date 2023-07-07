Втім, ватажок "Вагнера" досі вільно пересувається Росією, що свідчить про пріоритетну позицію Кремля щодо нього.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що ватажок "Вагнера" Євген Пригожин та його найманці не перебувають на території РБ. Схоже, ці заяви свідчать про дистанціювання від угоди, яку він нібито уклав із очільником "музикантів" після їхнього заколоту.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), Лукашенко продовжує підтримувати імідж "посередника" між диктатором Путіним та раніше лояльним до нього Пригожиним, натякаючи на слабкості глави Кремля.

Аналітики ISW зазначають, що не можуть підтвердити місцеперебування Пригожина. Втім, російські джерела стведжують, що той наразі у Білорусі.

Відео дня

"Здатність Пригожина вільно діяти в Росії передбачає, що він все ще захищений деякими гарантіями безпеки і/або що Кремль, як і раніше, віддає пріоритет підриву його репутації в РФ, а не фізичному або юридичному переслідуванню", – зазначили в ISW.

"Вагнер" у Білорусі - що відомо

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин зупинив "марш на Москву" після переговорів з Олександром Лукашенком. Той запропонував йому повернутися у польові табори, зібрати речі та виїхати у Білорусь. Пригожин нібито погодився.

Вчора білоруський узурпатор Лукашенко розповів про свої плани щодо найманців ПВК "Вагнер", а також розкрив місце знаходження Євгена Пригожина. Для білоруських ЗМІ Лукашенко заявив, що ватажок ПВК "Вагнер" знаходиться в Росії. За його словами, бійці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх таборах, куди їх направили на відновлення.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що незважаючи на домовленість про "переїзд" ПВК "Вагнер" до Білорусі, в країну прибуло лише невелика кількість найманців Євгена Пригожина.

За даними спостерігачів, близько 200 найманців ПВК "Вагнер" в даний момент можуть перебувати на території військового полігону "Лосвідо".

Вас також можуть зацікавити новини: