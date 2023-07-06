Президент України Володимир Зеленський зауважує, що якщо одного дня хтось на кшталт ватажка російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгенія Пригожина чи глави Чечні Рамзана Кадирова пройде маршем просто в Кремль, то не варто дивуватись. Про це він сказав під час зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та засобами масової інформації.
Зеленський зауважив, що Україна звільнила значні території сходу та півдня країни, а також почала "створення потужного повітряного щита, який може стати основою загальноєвропейського повітряного щита".
Крім того, додав він, Україна вже довела, що у Росії немає таких ракет, які не можна було б збити.
"Ми знищили в боях всю найбільш боєздатну частину російської армії. Путін тепер змушений принижуватися перед такими режимами як в Ірані, щоб отримати зброю для продовження свого терору, терору України", - сказав президент.
Зеленський зауважив, що Росія, яка претендувала бути другою армією у світі, "шукає допомоги у вигнанців". "І цей очільник Росії вже настільки слабкий, що не здатен захистити навіть російські області від своїх же бойовиків. І якщо одного дня хтось на кшталт Пригожина або, наприклад, Кадирова пройде маршем прямо в Кремль, то не варто дивуватись", - зазначив він.
Глава держави додав, що всі залишки російських боєздатних сил - в окупованих районах України, а у тих, хто мав би гарантувати безпеку цьому режиму в Росії, немає мотивації реально битися за "слабкого і неадекватного царя".
Заколот в Росії - головне
23 червня Пригожин почав "Марш справедливості" до Москви. Наступного дня він заявив про захоплення "вагнерівцями" військових об'єктів у Ростові-на-Дону. Під вечір повідомлялося, що "бунтівники" нібито дійшли майже до околиць Московської області.
Путін звинуватив Пригожина в зраді. Однак до вечора, після переговорів з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, Пригожин зупинив похід своїх бойовиків на Москву і наказав розвертатися у польові табори.