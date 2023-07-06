Він зауважує, що президент Росії Володимир Путін вже настільки слабкий, що не здатен захистити навіть російські області від своїх же бойовиків.

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що якщо одного дня хтось на кшталт ватажка російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгенія Пригожина чи глави Чечні Рамзана Кадирова пройде маршем просто в Кремль, то не варто дивуватись. Про це він сказав під час зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та засобами масової інформації.

Зеленський зауважив, що Україна звільнила значні території сходу та півдня країни, а також почала "створення потужного повітряного щита, який може стати основою загальноєвропейського повітряного щита".

Крім того, додав він, Україна вже довела, що у Росії немає таких ракет, які не можна було б збити.

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"Ми знищили в боях всю найбільш боєздатну частину російської армії. Путін тепер змушений принижуватися перед такими режимами як в Ірані, щоб отримати зброю для продовження свого терору, терору України", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що Росія, яка претендувала бути другою армією у світі, "шукає допомоги у вигнанців". "І цей очільник Росії вже настільки слабкий, що не здатен захистити навіть російські області від своїх же бойовиків. І якщо одного дня хтось на кшталт Пригожина або, наприклад, Кадирова пройде маршем прямо в Кремль, то не варто дивуватись", - зазначив він.

Глава держави додав, що всі залишки російських боєздатних сил - в окупованих районах України, а у тих, хто мав би гарантувати безпеку цьому режиму в Росії, немає мотивації реально битися за "слабкого і неадекватного царя".

Заколот в Росії - головне

23 червня Пригожин почав "Марш справедливості" до Москви. Наступного дня він заявив про захоплення "вагнерівцями" військових об'єктів у Ростові-на-Дону. Під вечір повідомлялося, що "бунтівники" нібито дійшли майже до околиць Московської області.

Путін звинуватив Пригожина в зраді. Однак до вечора, після переговорів з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, Пригожин зупинив похід своїх бойовиків на Москву і наказав розвертатися у польові табори.

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