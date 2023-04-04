Їм пред'явлено звинувачення за статтею про теракт.

У Білорусі затриманим у справі про вибух на військовому аеродромі в Мачулищах може загрожувати смертна кара.

Про це заявив заступник глави СУ КДБ Білорусі Костянтин Бичек телеканалу ОНТ. Всього в справі фігурує близько 30 осіб. За його словами, затриманим пред'явлено звинувачення за статтею про теракт, скоєний організованою групою (частина 3 статті 289 Кримінального кодексу Республіки Білорусь).

"Відповідно до частини 9 статті 16 Кримінального кодексу РБ всі учасники організованої групи, незалежно від їх ролі в скоєному злочині, визнаються виконавцями... Санкції даних статей передбачають покарання аж до смертної кари", - заявив він.

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Вибухи на аеродромі Мачулищі: що відомо

Нагадаємо, що 26 лютого на аеродромі в Білорусі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що був пошкоджений російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Повідомлялося, що літак атакували білоруські диверсанти, використавши дрони. У мережі з'явилося і відео самої атаки.

Правозахисники повідомили, що після вибухів силовики затримали щонайменше шість людей. Пізніше стало відомо про обшуки у людей, яких раніше переслідували за адміністративно-політичними статтями.

Лукашенко заявив, що в підриві винні Служба безпеки України та керівництво ЦРУ. За його словами, для атаки "підготували терориста". "Він росіянин, з російським паспортом, має український паспорт", - сказав Лукашенко.

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