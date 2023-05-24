Першу фазу операції бійці вважають успішною.

Представники "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" розповіли про рейд в Бєлгородській області, наголосивши, що їхня операція триває. Метою рейду бійці назвали звільнення своєї країни.

Член легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" сказав журналістам CNN, що "ефект цього рейду був приголомшливим".

"Весь Інтернет (був) підірваний, кипів", — заявив він.

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Водночас командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін заявив, що операція на Бєлгородщині триває.

"Першу фазу ми вважаємо успішною. Зараз вона закінчилася, але операція триває", – сказав він.

При цьому Нікітін наголосив, що з українськими військовими бійці погоджують лише те, що відбувається в межах України.

"Все, що ми робимо в межах державного кордону України, ми, очевидно, погоджуємо з українськими військовими, кожне рішення, яке ми приймаємо за кордоном, за державним кордоном, – це наше власне рішення", – додав командир РДК.

За його словами, вони можуть попросити "товаришів, друзів про допомогу в планувані", щоб вони сказали "так", "ні", "це хороша ідея", "це погана ідея".

Боєць легіону "Свобода Росії" "Цезар" розповів журналістам, що під час операції російські війська були "надто дурними та надто повільними" у своїй відповіді на атаку через кордон. За його словами, його бійці знищили російську механізовану роту.

"Ми завдаємо їм великих втрат", – зауважив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи була операція в понеділок, 22 травня, частиною широко розрекламованого українського контрнаступу, "Цезар" відповів: "Я думаю, що так". Він додав, що українські військові забезпечують легіон "стрілецькою зброєю, артилерією, важкою технікою, усім".

"Цезар" також описав мету операції на Бєлгородщині.

"Ми хочемо звільнити нашу країну... жити, процвітати у свободі та мати здатність до самореалізації", – заявив боєць.

Операція РДК та легіону "Свобода Росії" під Бєлгородом

20 травня 2023 року російські добровольці в складі "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" зайшли на територію Бєлгородської області. Метою операції під Бєлгородом називали створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

24 травня бійці РДК заявили, що під час рейду в Бєлгородську область двоє бійців зазнали поранень, загиблих немає. Водночас у легіоні "Свобода Росії" повідомили про двох загиблих та 10 поранених. Під час операції бійці захопили БТР, стрілецьку зброю та іншу техніку на КПП "Грайворон".

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