Зазначається, що президент Білорусі не хоче вживати суїцидальних дій.

У ГУР заявили, що зараз загрози відкритого вторгнення з боку Білорусі на територію України немає. Президент РБ Олександр Лукашенко водить російського лідера Володимира Путіна за ніс.

Представник прес-служби ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону пояснив, що чутки про нібито вторгнення Білорусі, є лише частиною психологічної операції Росії.

Українській розвідці все відомо про білоруського президента й режим в країні. Зокрема, про кількість ударного угруповування, готовність сил, засобів й інші моменти, які дозволяють стверджувати про відсутність загрози. Однак, якщо ситуація зміниться, то Україна готова й вже відпрацювала усі можливі сценарії.

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"В інтересах Путіна й Росії максимально нагнітати тему Білорусі, але й Лукашенко вже не дуже в це грає. Нещодавно ми бачили, як він водив за ніс Лаврова, розповідав як любить Путіна, а потім сказав, що не бачить загрози з боку України. Не хоче вживати суїцидальних дій", - зазначив Юсов.

Загроза з боку Білорусі

Розвіддані країн Заходу та України свідчать про те, що країна-агресор готується до нового етапу ескалації. Одним з можливих напрямків є Білорусь, яку зараз РФ використовує для тренування мобілізованих з подальшою їх відправкою в Україну, а також для перекидання техніки.

За даними ДПСУ на території Білорусі наразі перебуває близько 11 тисяч російських військових, однак їхня кількість періодично змінюється. За словами очільника ДПСУ, прикордонники не фіксують збільшення угруповань російських та білоруських військ біля українського кордону.

Представник Радбезу Білого дому Джон Кірбі заявив, що США також поки не бачать підтверджень щодо намірів білоруської армії вторгнутися в Україну.

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