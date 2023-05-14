Точний діагноз Лукашенка Затулін називати не став.

Перший заступник голови комітету Держдуми Росії у справах СНД Костянтин Затулін підтвердив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко захворів. Проте він зазначив, що у Лукашенка "не ковід".

Як наголосив представник Держдуми в коментарі виданню "Подъем", він знає, на що хворіє очільник Білорусі. Проте точний діагноз Затулін називати не став.

"Там нічого такого надприродного немає, це не ковід. Просто людина захворіла. Незважаючи на те, що людина захворіла, вважав своїм обов'язком приїхати до Москви, а потім ввечері того ж дня проводив заходи в Мінську. Напевно, потребує певного відпочинку – ось і все", – заявив він.

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Хвороба Лукашенка: що відомо

9 травня Лукашенко дивно поводився на параді в Москві. Йому стало зле, через що він не прийшов на прийом до Путіна.

Проект "ВЧК-ОГПУ" пише, що в організмі Лукашенка стався серйозний збій. Це спричинило проблеми з ендокринною системою та серцем. Зазначається, що самопроголошеного президента Білорусі лікують професори з Москви.

Водночас ЗМІ повідомляють, що Лукашенко нібито підхопив вірус. Його вже діагностували в близьких самопроголошеного очільника Білорусі.

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