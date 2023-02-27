Білоруський диктатор виглядав явно розгубленим на нараді з силовиками.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко провів нараду з силовиками після інциденту на аеродромі "Мачулищі", де партизани сильно пошкодили російський стратегічний літак А-50. Коротке відео з промовою диктатора на початку заходу опублікувала прес-служба президента Білорусі.

Як видно на опублікованих кадрах, Лукашенко викликав "на килим" секретаря Ради безпеки країни, міністрів оборони і внутрішніх справ, главу КДБ і державного прикордонного комітету.

"У світлі подій внутрішнього характеру і, перш за все, зовнішнього, хотів би почути з ваших вуст характеристику внутрішньополітичної і військової складової навколо нашої Білорусі", – заявив Лукашенко.

Відео дня

В опублікованому ролику правитель Білорусі використовує узагальнені розмиті фрази, не називаючи конкретно причини зібрання. При цьому диктатор виглядає помітно розгубленим, що вельми контрастує з його звичайними спробами демонструвати оточуючим уявну завзятість і впевненість в собі.

На відео Лукашенко поскаржився, що певні сили намагаються "сколихнути ситуацію в Білорусі" і зажадав від силовиків "жорстокої дисципліни" на кордоні. Причому диктатор підкреслив, що це стосується не тільки прикордонної служби, але всіх силових відомств, у яких є велика кількість озброєних підрозділів.

Інцидент на військовому аеродромі в Мачулищах

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом пролунали вибухи. Як з'ясувалося згодом, білоруські партизани атакували за допомогою безпілотників літак дальньої радіолокаційної розвідки А-50, який використовує російська окупаційна армія.

Це дуже складний і дорогий літак, наявний у Росії всього в 9 екземплярах. Його вартість становить близько 330 мільйонів доларів, що можна порівняти з вартістю військового корабля. У Кремлі відмовилися коментувати втрату такого дорогого і рідкісного літака.

На думку військового експерта Романа Світана, пошкодження літака А-50 могло зірвати сьогоднішній масований ракетний обстріл України. Цей літак використовувався окупантами, як "далекі очі" для управління винищувачами і наведення на цілі.

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