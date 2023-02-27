Внаслідок атаки значні пошкодження зазнав один з дев'яти російських ДРЛО.

У Кремлі відреагували на вчорашні вибухи на аеродромі "Мачулищі" під Мінськом, внаслідок яких значні пошкодження отримав один з 9 російських літаків ДРЛО.

Як пише пропагандистське "РИА-Новости", прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що утримається від публічних заяв з цього приводу, адже Мінськ спростував інформацію про атаку дронів.

"Ні, нам нічого тут сказати. Це все-таки інформація, яка була опублікована, в ній йшлося про Білорусь, і Білорусь спростувала", - сказав Пєсков.

Вибухи на аеродромі "Мачулищі": що відомо

Вчора, 26 лютого, на білоруському аеродромі "Мачулищі" пролунали вибухи. Про них повідомили моніторингові проекти. За даними ініціативи BYPOL, ціллю атаки став російький ДРЛО А-50У. Літак отримав серйозні пошкодження і "точно вже нікуди не полетить". За даними спостерігачів, пошкоджено передню та центральну частини літака, авіоніку та радіолокаційну антену.

Цей літак прилетів до Білорусі 3 січня 2023 року. За 54 дні борт зробив 12 вильотів. Останній його приліт на білоруську територію був 24 лютого. Один такий літак обслуговує 19 осіб - 5 льотного, 11 радіо та 3 інженерно-технічного персоналу. Вартість такого становить $330 млн.

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", російський військовий літак А-50У атакували білоруські диверсанти з використанням двох дронів.

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