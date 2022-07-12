У Білорусі пройшла перевірка механізмів мобілізації.

Так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив генерал-майора Олександра Шкіренка з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу.

Про це повідомляє прес-служба політика.

"Генерал-майор Олександр Шкіренко звільнений з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління - заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил і зарахований у розпорядження Міністра оборони", - вказується на сайті.

Як відомо, в Білорусі більше місяця тривають військові навчання. Серед іншого на них пройшла перевірка механізмів мобілізації.

Раніше повідомлялося, що Білорусь продовжує відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. У країні оголошений військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку Збройних сил Білорусі.

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