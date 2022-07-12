Так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив генерал-майора Олександра Шкіренка з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу.
Про це повідомляє прес-служба політика.
"Генерал-майор Олександр Шкіренко звільнений з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління - заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил і зарахований у розпорядження Міністра оборони", - вказується на сайті.
Як відомо, в Білорусі більше місяця тривають військові навчання. Серед іншого на них пройшла перевірка механізмів мобілізації.
Раніше повідомлялося, що Білорусь продовжує відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. У країні оголошений військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.
Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку Збройних сил Білорусі.
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