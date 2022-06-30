Білорусь минулого тижня відправила Росії чергову партію боєприпасів.
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
"Білоруська влада продовжує надавати допомогу Росії у веденні війни проти України. За нашими даними, минулого тижня противник двома залізничними ешелонами відправив чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ Росії. Відповідно, ці боєприпаси будуть застосовані проти наших захисників", - заявив він.
За словами Громова, на Волинському, Житомирському, Київському напрямку обстановка протягом тижня залишалася контрольованою, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
"Противник на зазначених напрямках активних дій не проводив", - сказав він.
Нагадаємо, станом на кінець червня Білорусь активно перевіряє можливості з мобілізації в окремих регіонах. Нещодавно жителі РБ почали масово отримувати повістки у військкомат. Після явки та відмітки призовників одразу відпускали додому. Ці дії проводилися в рамках "навчання з мобілізації".
Згідно з даними від Генштабу, 28 червня Білорусь оголосила військові збори біля кордону з Україною. На Волинському та Поліському напрямках можливі провокації з боку РБ.
За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Зараз з країни масово вивозяться боєприпаси в Росію. А в разі підготовки до вторгнення їх кількість, навпаки, намагалися б наростити.