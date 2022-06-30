Минулого тижня противник двома залізничними ешелонами відправив чергову партію боєприпасів.

Білорусь минулого тижня відправила Росії чергову партію боєприпасів.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Білоруська влада продовжує надавати допомогу Росії у веденні війни проти України. За нашими даними, минулого тижня противник двома залізничними ешелонами відправив чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ Росії. Відповідно, ці боєприпаси будуть застосовані проти наших захисників", - заявив він.

За словами Громова, на Волинському, Житомирському, Київському напрямку обстановка протягом тижня залишалася контрольованою, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

"Противник на зазначених напрямках активних дій не проводив", - сказав він.

Нагадаємо, станом на кінець червня Білорусь активно перевіряє можливості з мобілізації в окремих регіонах. Нещодавно жителі РБ почали масово отримувати повістки у військкомат. Після явки та відмітки призовників одразу відпускали додому. Ці дії проводилися в рамках "навчання з мобілізації".

Згідно з даними від Генштабу, 28 червня Білорусь оголосила військові збори біля кордону з Україною. На Волинському та Поліському напрямках можливі провокації з боку РБ.

За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Зараз з країни масово вивозяться боєприпаси в Росію. А в разі підготовки до вторгнення їх кількість, навпаки, намагалися б наростити.

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