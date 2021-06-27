На початку червня Кім Чен Ин вперше за місяць з'явився на публіці, провівши засідання Політбюро восьмого Центрального комітету Трудової партії.

На північнокорейському телебаченні визнали очевидну втрату ваги їхнього лідера Кім Чен Ина.

В КНДР випустили сюжет про те, що стан його здоров’я викликає занепокоєння у Пхеньяні, а на державному північнокорейському телебаченні з'явилося інтерв'ю на цю тему, повідомляє НВ зпосиланням на агентство Yonhap.

"Люди були дуже вбиті горем, побачивши, що шановний генеральний секретар виглядає схудлим. Всі говорять, що вони плакали", - заявив північнокореєць під час цього інтерв'ю.

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На початку червня Кім Чен Ин вперше за місяць з'явився на публіці, провівши засідання Політбюро восьмого Центрального комітету Трудової партії. Тоді ЗМІ зазначали, що на фотографіях з цього засідання північнокорейський лідер виглядає помітно схудлим: Кім Чен Ин щільніше, ніж зазвичай затягнув ремінець наручного годинника.

Ще минулого року Національна розвідка Південної Кореї повідомляла про те, що Кім важить 140 кг і набирав в середньому 6-7 кг на рік від моменту приходу до влади в кінці 2011 року. Поки що неясно, є такі зміни в зовнішності Кім Чен Ина наслідком хвороби чи свідомого бажання схуднути. Один з аналітиків припускає, що Кім Чен Ин міг вирішити схуднути, щоб поліпшити свій імідж всередині КНДР.

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Автор: Олег Давигора