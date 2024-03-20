Він вважає, що молодь повинна розуміти, що відбувається в країні.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав побоювання суспільства через можливу відправку військ в Україну "необхідним сигналом до пробудження".

"Я думаю, важливо, щоб наша молодь розуміла, у чому суть конфлікту в Україні. Він відбувається за 1500 км від наших кордонів, що не так вже й далеко", - сказав французький лідер під час візиту до Марселя, пише TF1 Info.

За його словами, падіння України і рішення партнерів відмовитися від неї мало б прямі наслідки для Франції.

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"Де б зупинилася імперіалістична держава, якби вона могла просуватися так близько до нас? Наші демократії завжди потрібно захищати. Загроза існує, тому ми повинні бути готові захищати Республіку", - наголосив Макрон.

Що відомо про можливість відправки військ в Україну:

Раніше Макрон заявив, що можливість відправки західних військ в Україну в майбутньому не виключається. Він продовжує наполягати на цьому, хоч і зазнав серйозної критики.

Якщо війна поширюватиметься Європою, це буде єдиний вибір і відповідальність Росії, сказав Макрон у недавньому інтерв'ю.

У Росії вчора заявили, що Франція вже готує до відправки в Україну близько 2 тисяч своїх військовослужбовців. У Парижі назвали це дезінформацією.

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