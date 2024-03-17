Колись президент Франції закликав зберегти обличчя Путіну та телефонував у Кремль ледь не щодня, а сьогодні розмірковує про відправку військ в Україну.

Несподіване перетворення французького президента Еммануеля Макрона з "голуба" на "яструба" у питаннях підтримки України відображає його бажання стати лідером західного світу на тлі нерішучості інших країн. Про це пише британське видання The Telegraph на основі багатьох інтерв’ю з інсайдерами в оточенні Макрона та Олафа Шольца.

Зазначається, що Німеччина та США неодноразово дорікали Парижу за недостатній масштаб військової допомоги Україні, що неабияк зачіпало французів. Крім того, Німеччина очолила загальноєвропейський проект створення суцільної протиракетної оборони над ЄС. І це французам теж здалося посяганням на їхній статус домінуючої військової сили в Європі.

"Париж розглядає це як німецьке вторгнення на його територію. Берлін порушує джентльменську угоду, яка є основою франко-німецького двигуна. Простіше кажучи, Берлін займає економічне лідерство в Європі, тоді як Париж займає стратегічне лідерство. Кордони зараз розмиті, і є спроби вторгнутися в територію один одного", – заявило джерело, близьке до Макрона.

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За словами інсайдера, між Парижем та Берліном зараз спалахнула свого роду "дуель" за лідерство, яка і вилилася в гучну заяву Макрона про можливу відправку військ в Україну. Джерела в Єлисейському палаці кажуть, що заява була спланованою, а не імпровізацією.

Джерела наголошують, що Макрон прагне стати лідером не просто європейської коаліції, що підтримує Україну, а очолити ці процеси у глобальному масштабі. Особливо в контексті ситуації зі США, де незабаром може змінитися президент. Тут його позиція помітно розходиться із Шольцем, який хоче, аби США продовжували домінувати над Європою.

Ще одна причина, чому пан Макрон вирішив потрясти ситуацію, це бажання змусити Європу до "ментального стрибка" – від затишного спокою останніх десятиліть до суворих реалій нової епохи.

Президент Франції побоюється, що Росія не задовольниться завоюванням України, і піде далі в Європу. За словами джерел, Макрон хотів підкреслити для Путіна думку, що Україні не дадуть зазнати поразки.

Натомість німецькі джерела кажуть, що нова войовничість Макрона та його готовність збільшити поставки зброї є ознакою того, що він нарешті починає сприймати війну в Україні серйозно.

Нарешті інсайдери не виключають, що радикалізація Макрона відображає новий етап внутрішньополітичної боротьбі у самій Франції, де головним суперником для правлячої партії є праві на чолі з Марін Лє Пен, відомою своїми симпатіями до Росії і Путіна. Таким чином Макрон нібито хоче радикалізувати французьких виборців і поставити їх перед вибором – за Путіна чи проти Путіна.

Останні заяви Макрона

Як писав УНІАН, з кінця лютого президент Франції став помітно радикальнішим у своїх заявах щодо війни в Україні. Зокрема він вже кілька разів повторив тезу про те, що не виключає можливість відправлення французьких військ в Україну.

Макрон наголосив, що не готовий виступати з наступальними ініціативами проти Росії, адже йому не потрібна ще одна війна. Водночас він запевняє, що не має жодної наївності стосовно Кремля та його режиму.

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