Також він розповів, коли останній раз говорив з Путіним.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що останнім часом не спілкувався з російським президентом Володимиром Путіним.

В інтерв'ю іспанському виданню El Pais він розповів, що не говорив з ним в останні кілька тижнів. Журналіст Хав'єр Серкас нагадав Макрону про його заклик "не принижувати росіян" на початку війни. Він запитав, чи це було посиланням на Версальський договір.

"Так, безумовно. Ви не можете змінити людей, і ви не можете змінити географію. Ви можете боротися з лідерами, ідеями, проектами. Ми робимо це рішуче, без двозначності. Але згодом необхідно знати, в довгій історії, прожитій разом з людьми, які є вашими сусідами, знайти шляхи і засоби для побудови миру. Але це станеться свого часу. Коли люди говорили, що "ми повинні поставити Росію на коліна" на початку війни, я говорив про те, щоб не принижувати людей", - відповів президент.

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Він підкреслив, що Франція стоїть на боці українського опору, проте світ "завжди повинен зберігати здатність до діалогу".

Заяви Макрона про війну

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну французький президент постійно зідзвонювався з Путіним. Його неодноразово критикували за це, проте він говорив, що просто хоче допомогти організувати переговори.

У травні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Макрон пропонував йому піти на територіальні поступки.

Восени Макрон заявив, що до переговорів доведеться повернутися, однак умови повинна буде диктувати Україна.

На початку зими він зробив скандальну заяву про те, що Росії потрібно буде надати "гарантії власної безпеки" у переговорах.

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