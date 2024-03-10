Лідери країн провели телефонну розмову.

Найближчим часом в Україну має прибути президент Франції Еммануель Макрон. Його візит анонсував очільник держави Володимир Зеленський.

У своєму Telegram-каналі президент повідомив, що провів з Макроном тривалу та предметну телефонну розмову. Вони обговорили ситуацію на полі бою в Україну, а також результати Міжнародної конференції на підтримку країни, яка нещодавно відбулася в Парижі.

"Подякував за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство Президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України. Крім того, обмінялися думками про очікувані результати нашої майбутньої зустрічі в Україні найближчим часом", - додав Зеленський.

Що відомо про візит Макрона:

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня президент Франції заявив, що у лютому приїде до України, щоб завершити роботу над двосторонньою угодою про гарантії безпеки.

Згодом стало відомо, що з міркувань безпеки Париж відклав візит свого лідера до Києва. Вже 16 лютого до Франції прибув Володимир Зеленський. В Парижі вони підписали з Макроном угоду про гарантії безпеки для України. Той заявив, що Франція "сповнена рішучості стояти пліч-о-пліч з Україною, щоб Росія програла війну".

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