Президент Франції повинен був відвідати Одесу та Київ.

Президент Франції Еммануель Макрон відклав свій візит в Україну. Французький лідер планував відвідати Київ 13-14 лютого.

Видання Challenges пише, що візит Макрона відклали з міркувань безпеки, що викликало безліч питань як французьких та українських дипломатів.

Планувалося, що президент Франції спочатку відвідає Одесу, після чого відправиться до Києва. Він повинен був оголосити про створення фонду в 200 мільйонів євро, які будуть витрачати у вигляді пожертвувань для цивільних проектів.

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Також очікувалося, що Макрон оголосить про прихід французького агентства розвитку в якості координатора французької допомоги Україні.

Повідомляється, що свій візит в Україну скасувала і французько-українська ділова Асоціація Medef International.

Візит Макрона в Україну - що відомо

Видання Reuters повідомило, що президент Франції Еммануель Макрон запланував поїздку в Україну в лютому 2024 року. Метою візиту мало бути завершення двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Крім того, політик пообіцяв, що поставити Україні близько 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і кілька сотень бомб.

Крім того, в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму Макрон закликав демократичні країни допомогти Україні у боротьбі з російською агресією.

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