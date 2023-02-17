Президент Франції заявив, що Росія як постійний член Ради безпеки мала б відстоювати її правила, а не знищувати їх.

Президент Франції Еммануель Макрон виступив за перебудову світового порядку і реформування Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. Зокрема, у нього запитали, чи його бачення стосовно нового глобального порядку і міцного миру передбачає реформування Ради безпеки ООН і залучення до її роботи інших країн, у тому числі з глобального півдня.

"Так, безсумнівно, я думаю, що ми маємо перебудувати наш глобальний порядок. На мою думку, по-перше, - і це питання надзвичайної важливості - ми повинні збалансувати глобальний порядок і зробити його більш інклюзивним. І я дуже вражений тим, як сильно ми втрачаємо довіру глобального півдня", - заявив Макрон.

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Він пояснив, що світ дуже незбалансований. За його словами, під час пандемії коронавірусу розвинуті країни дотримувалися подвійних стандартів, бо багато чого пообіцяли країнам глобального півдня, але виконували повільно.

Крім того, тепер країни глобального півдня відчувають наслідки війни Росії проти України, але одночасно відбувається посилення таких проблем, як нерівність, демографія і кліматичні зміни.

"На мою думку, головним пріоритетом має бути відновлення більшої солідарності", - відзначив Макрон.

Також він зазначив, що ключовим має стати нове партнерство між країнами глобального півдня і півночі. З цією метою у Парижі в червні буде організована конференція, покликана допомогти прискорити реформування Світового банку, Міжнародного валютного фонду і перебудувати світовий порядок.

Також він сказав, що частиною цих зусиль має стати реформування Ради безпеки ООН.

"Треба чітко говорити: один постійний член (Ради безпеки ООН - УНІАН) просто вирішив знищити правила, які він мав відстоювати. Тому ми маємо реформувати її і перебудувати", - наголосив Макрон.

Вигнання РФ з Радбезу ООН

Як повідомляв УНІАН, Україна ініціювала процес виключення РФ з Ради безпеки ООН й організації загалом. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Росія - це узурпатор місця Радянського Союзу в Раді безпеки ООН. Заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що немає законних підстав для присутності представника Росії на місці Радянського Союзу в Радбезі ООН.

4 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у деяких столицях з подивом дізналися, що Росія незаконно окупувала місце постійного члена Ради безпеки. Глава МЗС розповів, що наразі одні країни підтримують ініціативу України з позбавлення РФ місця постійного члена у Раді безпеки ООН, а інші вивчають це питання.

9 лютого в Міністерстві закордонних справ України повідомили про поточні кроки, спрямовані на позбавлення Росії постійного місця і права вето у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що зловживання РФ правом вето у Раді безпеки набуло кричущих масштабів.

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