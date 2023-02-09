МЗС України розробило детальну аргументовану позицію про нелегітимність перебування Росії в Радбезі та ООН в цілому і необхідність її виключення.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили про поточні кроки, спрямовані на позбавлення Росії постійного місця і права вето у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у Facebook у відповідь на інформацію ЗМІ про звернення народних депутатів з проханням поінформувати про хід виключення Росії з ООН.

"Звернення ми наразі не отримували, але Міністерство закордонних справ України позитивно відзначає високий інтерес народних депутатів до теми виключення Російської Федерації зі складу Ради Безпеки ООН та ООН загалом", - зауважив речник.

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Ніколенко зазначив, що зловживання РФ правом вето у Раді безпеки набуло кричущих масштабів. Зокрема, проблема особливо загострилася після 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, блокуючи будь-які дії ключового органу ООН, відповідального за підтримання міжнародного миру і безпеки.

"Численні російські злочини є прямим наслідком порушення визначених Статутом ООН процедур набуття Росією членства в ООН і статусу постійного члена Ради безпеки, яке відбулося 31 рік тому", - написав він.

У зв'язку з цим МЗС України розробило детальну аргументовану позицію про нелегітимність перебування Росії в Радбезі та ООН в цілому і необхідність її виключення.

"Українські дипломати вже провели роботу у понад двох десятках країн з метою залучення їх до участі в глобальній адвокації виключення РФ із РБ ООН. Крім того, МЗС вже працює з понад трьома десятками лідерів громадської думки та авторитетних представників політичних, академічних та експертних кіл для адвокатування української ініціативи. Залучаємо осіб, які б могли адвокатувати не лише в конкретних країнах, а і на міжнародному рівні", - заявив Ніколенко.

Він додав, що робота триває, тож кількість країн та адвокатів продовжить зростати.

"Нині МЗС України фіналізує план заходів та кроків публічної кампанії з адвокації виключення Росії з Радбезу, паралельно проводячи консультації з партнерами щодо подальших дипломатичних кроків на цьому напрямі", - заявив Ніколенко.

Також речник додав, що МЗС відкрито до взаємодії та запрошує усіх зацікавлених народних депутатів України до об’єднання зусиль на цьому напрямі.

"Будемо вдячні за залучення народних депутатів для проведення роботи на всіх можливих рівнях і майданчиках", - написав Ніколенко.

Виключення РФ з Ради безпеки ООН: деталі

Україна ініціювала процес виключення РФ з Ради безпеки ООН й організації загалом.

4 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у деяких столицях з подивом дізналися, що Росія незаконно окупувала місце постійного члена Ради безпеки ООН. Глава МЗС розповів, що наразі одні країни підтримують ініціативу України з позбавлення РФ місця постійного члена у Раді безпеки ООН, а інші вивчають це питання.

Заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що немає законних підстав для присутності представника Росії на місці Радянського Союзу в Радбезі ООН.