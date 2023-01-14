Заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в черговий раз наполягла на спеціальному трибуналі для Росії

Заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що немає законних підстав для присутності представника Росії на місці Радянського Союзу в Радбезі ООН.

У своєму виступі на засіданні Ради Безпеки ООН вона сказала, що представники РФ постійно отруюють дискусії, які проходять в ООН, і цинічно всім брешуть.

Основні висловлювання із виступу Еміне Джапарової:

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Збиток, нанесений українській цивільній і критичній інфраструктурі, перевищує $ 127 млрд і відновлення України стане одним з найбільших інвестиційних проектів всієї Європи.

Потрібно посилити санкції проти Росії: повне ембарго на нафту і газ, від'єднання банків від світової системи.

Найгарячіші точки України в Бахмуті та Соледарі. Все що там зараз відбувається, перевершує всі найстрашніші картинки світових воєн.

Україна стала одним з найбільших мінних полів і з найбільшою замінованою територією.

Також заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в черговий раз наполягла на спеціальному трибуналі для Росії, щоб військові злочини країни-агресора були покарані і люди, які вчинили ці злочинні, понесли відповідальність.

Трибунал проти Росії: подробиці

На початку грудня 2022 року стало відомо, що в ООН циркулює проект резолюції щодо створення міжнародного трибуналу по типу Нюрнберга, щоб притягнути керівництво РФ до відповідальності за злочини агресії в Україні.

Перший заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова закликала держави-члени Організації Об'єднаних Націй підтримати резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації, яка незабаром буде винесена на розгляд Генеральної Асамблеї.