Макрон закликав французьким виробників зброї 'знайти підхід' до клієнтів США

Французький лідер зауважив, що збройові компанії мають гарні пропозиції для країн, які купують озброєння в американців.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав французьких виробників зброї "знайти підхід" до країн Європи, які звикли купувати американську продукцію. Про це пише Le Parisien.

Зазначається, що у майже годинному інтерв'ю французьким ЗМІ Макрон розповів, що виробники зброї з Франції можуть запропонувати іншим країнами франко-італійський SAM-T нового покоління, замість ракет до Patriot, а тим, хто купує F-35, слід запропонувати Rafale.

Французький президент також заявив про намір "виробляти більше" винищувачів Rafale від групи Dassault Aviation, замість того, щоб прискорювати закупівлю літаків в інших країн.

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Франція на міжнародній арені - головні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Британія і Франція готують план гарантій для України, який влаштує Трампа. У рамках "коаліції охочих" країни виділять фінансування, війська, літаки або військові кораблі, щоб допомогти захистити Україну від подальшої російської агресії.

Крім того, Макрон заявив про небезпеку для Молдови. "Ми вирішили ще більше зміцнити нашу співпрацю з метою підвищення стійкості Молдови до іноземного втручання", - зазначив він.

Також Макрон заявив, що Україна - суверенна країна, тому, якщо вона попросить союзні країни розмістити на її території миротворчий контингент, не Росія має вирішувати, погоджуватися їм чи ні.

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