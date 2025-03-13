Rheinmetall може запропонувати "понад 2000 найменувань".

Німецький оборонний концерн Rheinmetall пообіцяв підтримку можливої міжнародної миротворчої місії в Україні. Генеральний директор концерну Армін Паппергер заявив, що Rheinmetall готовий запропонувати свою продукцію для озброєння миротворців, пише DW.

Водночас, за його словами, поки що йдеться про теоретичні можливості і конкретні розмови наразі не ведуться.

За його словами, Rheinmetall може запропонувати "понад 2000 найменувань", але конкретні цифри можливих поставок не вказуються.

Відео дня

Як приклад Паппергер назвав постачання німецької танкової бригади в Литві, розгортання якої має завершитися до 2027 року. За його словами, може йтися "насамперед про танки й броньовані автомобілі". Він зазначив, що Rheinmetall - "найбільший виробник армійських вантажівок". Він також згадав вироблені компанією засоби РЕБ і розвідувальні дрони, які можуть знадобитися для контролю, "коли буде проведена лінія розмежування", а також нагадав про розвідувальні супутники, в які Rheinmetall "зараз інвестує".

Водночас, відповідаючи на запитання DW про можливий завод із виробництва компонентів для артилерійських ракет в Україні, Паппарґер сказав, що розмови про це ведуться, але рішення Києвом ще не ухвалено. За словами Паппергера, на таке високотехнологічне виробництво потрібен час і гроші: "Якби ми почали три роки тому, зараз би закінчили".

Також "є розмови, але немає рішення" про можливу участь Rheinmetall у виробництві українських безпілотників. "Сьогодні багато українських виробників БПЛА приходять до нас і пропонують спільне виробництво, - сказав Паппергер. - Ми ще не ухвалили рішення в цій сфері".

Миротворці в Україні - що відомо

11 березня у Парижі відбувся оборонний форум. у якому брали участь начальники штабів та військові з понад 30 країн світу. На форумі обговорювали створення міжнародних сил безпеки для України.

У суботу, 15 березня, Кір Стармер планує другу зустріч союзників. Вона збере лідерів країн НАТО та ЄС, які готові надати військові сили для так званої "коаліції охочих".

Вас також можуть зацікавити новини: