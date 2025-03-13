Німецький оборонний концерн Rheinmetall пообіцяв підтримку можливої міжнародної миротворчої місії в Україні. Генеральний директор концерну Армін Паппергер заявив, що Rheinmetall готовий запропонувати свою продукцію для озброєння миротворців, пише DW.
Водночас, за його словами, поки що йдеться про теоретичні можливості і конкретні розмови наразі не ведуться.
За його словами, Rheinmetall може запропонувати "понад 2000 найменувань", але конкретні цифри можливих поставок не вказуються.
Як приклад Паппергер назвав постачання німецької танкової бригади в Литві, розгортання якої має завершитися до 2027 року. За його словами, може йтися "насамперед про танки й броньовані автомобілі". Він зазначив, що Rheinmetall - "найбільший виробник армійських вантажівок". Він також згадав вироблені компанією засоби РЕБ і розвідувальні дрони, які можуть знадобитися для контролю, "коли буде проведена лінія розмежування", а також нагадав про розвідувальні супутники, в які Rheinmetall "зараз інвестує".
Водночас, відповідаючи на запитання DW про можливий завод із виробництва компонентів для артилерійських ракет в Україні, Паппарґер сказав, що розмови про це ведуться, але рішення Києвом ще не ухвалено. За словами Паппергера, на таке високотехнологічне виробництво потрібен час і гроші: "Якби ми почали три роки тому, зараз би закінчили".
Також "є розмови, але немає рішення" про можливу участь Rheinmetall у виробництві українських безпілотників. "Сьогодні багато українських виробників БПЛА приходять до нас і пропонують спільне виробництво, - сказав Паппергер. - Ми ще не ухвалили рішення в цій сфері".
Миротворці в Україні - що відомо
11 березня у Парижі відбувся оборонний форум. у якому брали участь начальники штабів та військові з понад 30 країн світу. На форумі обговорювали створення міжнародних сил безпеки для України.
У суботу, 15 березня, Кір Стармер планує другу зустріч союзників. Вона збере лідерів країн НАТО та ЄС, які готові надати військові сили для так званої "коаліції охочих".