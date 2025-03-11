За його словами, світ стає більш жорстоким і невизначеним.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про все більш відверті спроби Росії дестабілізувати Молдову та її демократичні інститути.

Як передає Le Monde, 10 березня він підписав із президенткою Молдови Маєю Санду двосторонню угоду, яка зобов'язує країни об'єднати зусилля в боротьбі з дезінформацією та захисті виборчих процесів. Макрон зазначив, що Молдова знаходиться на передовій російської загрози:

"Ми вирішили ще більше зміцнити нашу співпрацю з метою підвищення стійкості Молдови до іноземного втручання".

Як підкреслила Санду, її країні добре відомо, що Російська Федерація не виконує жодних обіцянок, а також провадить політику сучасного імперіалізму.

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Загрози Молдові

Нагадаємо, президентка Санду неодноразово висловлювала занепокоєння щодо дій Росії, які спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні. Зокрема, вона зявляла, що Москва хоче домогтися зміни влади.

Цього року Санду повідомила президенту України Володимиру Зеленському, що Москва створює енергетичну кризу в Молдові з метою привести до влади проросійський уряд.

Як повідомляв УНІАН, речниця Міністерства закордонних справ Росії Захарова звинувачувала Санду в проведенні політики, яку вона порівняла з "геноцидом".

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