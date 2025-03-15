Президент Франції розповів, яку місію можуть виконати миротворчі сили.

Україна - суверенна країна, тому, якщо вона попросить союзні країни розмістити на її території миротворчий контингент, не Росія має вирішувати, погоджуватися їм чи ні, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

В інтерв'ю газеті Le Parisien він зазначив, що це рішення залишається незмінним - європейці не питатимуть дозволу в кремлівського диктатора Володимира Путіна. При цьому називаються такі міста, де можуть розміститися війська інших країн, як Одеса, Львів і Київ.

Щодо франко-британського плану, який перебуває на стадії завершення і вже залучає "кілька країн" (як з Європи, так і за її межами), Макрон пояснив, що мета не в тому, щоб створити масові військові сили, адже найбільша армія в Європі - це українська армія.

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Йдеться про те, щоб "розмістити кілька тисяч військових від кожної країни в ключових точках, щоб проводити програми навчання" і "демонструвати підтримку країн-союзників на довгостроковій основі".

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Раніше УНІАН повідомляв, що Британія і Франція готують план гарантій для України, який влаштує Трампа. У рамках "коаліції охочих" країни виділять фінансування, війська, літаки або військові кораблі, щоб допомогти захистити Україну від подальшої російської агресії.

Крім того, Макрон заявив про небезпеку для Молдови. "Ми вирішили ще більше зміцнити нашу співпрацю з метою підвищення стійкості Молдови до іноземного втручання", - зазначив він.

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